"Zu konservativ": Mrs.Marlisa würde sich nicht ausziehen

Wieso zieht sie nicht komplett blank? Mrs.Marlisa, die sich auch gerne etwas freizügiger im Netz präsentiert, ist eine beliebte Influencerin. Die Berlinerin steht aktuell für die TV-Show B:REAL – Echte Promis, echtes Leben vor der Kamera. Promiflash wollte jetzt von der Blondine wissen, ob sie sich auch vorstellen könnte, noch freizügigeren Content zu posten. Mrs. Marlisa stellt aber klar: "Für mich wäre das nichts".

Promiflash traf den Realitystar bei Visit-X: NIGHT of the NIGHTS, einer Vorveranstaltung der Erotikmesse Venus. Offen berichtet Marlisa, dass die Plattform Onlyfans nicht für sie infrage komme: "Ich habe gar kein Problem damit, wenn andere das machen, aber meins wäre es jetzt nicht." Mit Bikini- oder Dessousfotos habe die B:REAL-Darstellerin jedoch kein Problem, da sie ihren Körper lieben würde. In der Erotikbranche möchte sie aber keinen Fuß fassen: "Jedem das Seine […] aber da bin ich vielleicht doch auch zu konservativ dafür, wenn ich eine Familie gründe, will ich auch ungern, dass meine Kinder mich dann so sehen."

Die Influencerin möchte, dass nur ihr Partner sie nackt oder sehr freizügig sieht. Nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Fabio De Pasquale galt Marlisa eigentlich als offiziell Single. Erst kürzlich wurde aber bekannt, dass sie aktuell den Realitystar Nico Legat näher kennenlernt.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Nico Legat, Realitystars

