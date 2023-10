Bald 40 Jahre alt: Micaela Schäfer sieht es ganz locker!

Micaela Schäfer (39) altert in Würde! Einst war sie im Alter von zarten 23 Jahren bei Germany's next Topmodel bekannt geworden – danach folgten zahlreiche Auftritte als Reality-Darstellerin und der Rest ist Fernsehgeschichte. Um sein jugendliches Aussehen zu wahren, hat das Erotikmodel auch kein Problem, sich immer wieder unters Messer zulegen. Nächste Woche wird Mica 40 Jahre alt – und hat gar kein Problem mit dieser Zahl, wie sie Promiflash verrät.

"Ich liebe es, älter zu werden. Also ich freue mich auf meinen 40. Geburtstag, ich bekomme bis jetzt nur Komplimente. Alle sagen: 'Was, du wirst 40, du siehst viel jünger aus'", schwärmt sie im Promiflash-Interview bei der Venus-Party Visit-X: Night of the Nights. Mica werde zur Feier des Tages eine riesige Party mit allen Freunden, Geschäftspartnern und der Crème de la Crème der Reality-Branche feiern. Sogar ihren Ex-Freund Felix Steiner (38) habe die Moderatorin einladen wollen: "Aber die Gästeliste ist leider schon voll, da haben leider schon zu viele andere zugesagt. Aber wenn es sich noch ergibt, würde ich ihn einladen, ich habe gar kein Problem damit."

Um sich weiterhin wohlzufühlen, plant Mica auch wieder fleißig Sitzungen beim Beauty-Doc. "Eigentlich wollte ich mich ja zum 40. Geburtstag noch pimpen lassen. Ich wollte meine Kinnpartie machen und Fett an den Wangen entfernen lassen, aber das haben wir nicht mehr geschafft zeitlich", erzählt sie Promiflash. Deswegen hat sie die Eingriffe jetzt auf Anfang des nächsten Jahres verschoben: "Man muss immer eine Generalüberholung machen, das ist einfach so und ich liebe das auch. Aber ich finde, ich kann mich trotzdem sehen lassen. Ich gefalle mir noch."

Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer, Erotikmodel

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de