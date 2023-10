Britney Spears feiert ihren Buch-Erfolg splitterfasernackt

Britney Spears (41) lässt mal wieder die Hüllen fallen. Die Sängerin liebt es, sich im Netz ohne oder nur mit wenig Textilien zu zeigen. Egal ob in der Badewanne, in ihrem Bett oder beim Tanzen: Sie scheint sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Und jetzt hat sie einen Grund zum Feiern: Ihre Biografie erobert die Buchläden und die Schlagzeilen. Für Britney offenbar Grund genug, ihren Fans wieder ein wenig nackten Content zu liefern.

Auf Instagram teilt Brit jetzt ein freizügiges Bild vom Strand. Sie steht mit dem Rücken zur Kamera im Sand und hält die Arme unschuldig vor der Brust. Dem Fotografen schenkt sie ein scheues Lächeln. Einen Kommentar gibt es dazu nicht. Aber es scheint Britneys ganz eigene Art zu sein, den Erfolg ihres Buches zu feiern.

Warum sie so viel Spaß daran hat, sich nackt zu zeigen, verrät die Blondine selbst in ihren Memoiren "The Woman in Me". Sie betont, sich bewusst zu sein, dass viele Leute nicht verstehen können, warum sie so im Netz posiere. "Aber ich glaube, wenn sie tausendmal von den Leuten fotografiert worden wären, [...] würden sie verstehen, wieso ich so viel Freude daran habe, so zu posieren, wie ich mich sexy fühle, und meine eigenen Fotos zu machen", erklärt sie.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

