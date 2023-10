Comeback: Manuel Neuer steht beim morgigen Spiel im Tor

Er ist wieder zurück. Manuel Neuer (37) verletzte sich im Winter des vergangenen Jahres im Winterurlaub. Der Torwart des FC Bayern München zog sich beim Skifahren einen Bruch des Unterschenkels zu. Damit war die Saison für den Startorhüter gelaufen. Seit 321 Tagen hat der Kicker kein Spiel mehr bestritten – bis jetzt. Manuel steht kurz vor seinem Comeback im Tor des deutschen Rekordmeisters.

"Wenn im Training nichts mehr passiert, dann spielt er. Er freut sich drauf, wir freuen uns drauf", kündigte der Trainer Thomas Tuchel (50) bei einer Pressekonferenz an. Gegen den SV Darmstadt könnte Manuel damit erstmals seit zehn Monaten wieder zwischen den Pfosten stehen. "Er hat eine riesige Erfahrung, er genießt das gerade. Da wird mit Sicherheit ein gewisses Maß an Nervosität dazukommen, ein Kribbeln. Ich bin sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt", fügte der Coach abschließend hinzu.

Zuvor kamen bereits Spekulationen auf, dass Manuel nie wieder im Tor stehen könnte. Erst im September verriet Thomas nämlich, dass der Kicker immer noch nicht wieder richtig fit ist. "Die Verletzung ist eigentlich nicht wirklich eine Verletzung. Es sind mehr Beschwerden. Waden-Beschwerden! Die sehr diffus sind, die mal kommen und mal gehen. Die auch gar nicht so sehr etwas mit Absprung-Technik oder Muskel-Kontraktion zu tun haben. Sondern die einfach da sind und stören", erklärte der Bayern-Coach.

Getty Images Manuel Neuer, Fußballstar

Getty Images Manuel Neuer, Torwart

Getty Images Manuel Neuer, Oktober 2023

