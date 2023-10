Gina Beckmann ist noch nicht über ihre Trennung hinweg!

Sie scheint die Trennung noch nicht hinter sich gelassen zu haben! Einige Wochen hatten Fans spekuliert, bis Gina Beckmann Ende des vergangenen Jahres ihre Beziehung zu ihrer Freundin Emily öffentlich gemacht hatte. Immer wieder schwärmte sie in den höchsten Tönen von ihrer Partnerin. Doch im Juli machte die TV-Bekanntheit überraschend ihre Trennung publik. Wie denkt Gina heute über das Liebes-Aus? Promiflash hakt nach!

"Na ja, also ich muss sagen, die Trennung war auf jeden Fall sehr, sehr hart und schwierig für mich. Es ist immer noch hart und schwierig, ehrlich gesagt, [...] aber man kommt so langsam damit klar. Ich meine, das Ganze ist jetzt auch schon vier bis fünf Monate her", offenbart die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin im Interview mit Promiflash auf der Venus-Party Visit-X: Night of the Nights. Kontakt hatten die beiden seit der Trennung nicht mehr: "Aber schauen wir mal, was wird." Dennoch kommt ein Liebes-Comeback für die Beauty nicht infrage. "Natürlich denkt man noch sehr an sie und so ganz verarbeitet habe ich das Ganze auf jeden Fall noch nicht", verrät Gina weiter.

Auch spricht die #CoupleChallenge-Bekanntheit über ihre No-Gos in einer Beziehung – nämlich OnlyFans! "Ich will ja irgendwie, dass die Person mir gehört und nicht irgendwie sich im Internet noch zeigt", erklärt Gina im Promiflash-Interview. Sie habe nämlich vor allem in ihrer letzten Beziehung gemerkt, dass sie ziemlich eifersüchtig wird. Dennoch habe Gina nichts gegen Leute, die auf der Plattform aktiv sind, wie sie ebenfalls betont.

