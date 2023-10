Neues Date? Sofia Vergara fühlt sich von Justin "angezogen"

Ob daraus etwas Ernstes wird? Im Sommer dieses Jahres hatte Sofia Vergara (51) bekannt gegeben, dass sie sich nach sieben gemeinsamen Ehejahren von ihrem Mann Joe Manganiello (46) trennt. Vor wenigen Tagen wurde die Schauspielerin dann bei einem Date erwischt: Mit dem Chirurgen Justin Saliman ging sie zu einer Geburtstagsparty! Tatsächlich soll Sofia von ihrem neuen Date ziemlich angetan sein...

"Obwohl Sofia erst seit Kurzem mit Justin ausgeht, sind sie sich in den letzten Wochen schon ziemlich nahegekommen", gibt jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly preis. Justin sei definitiv Sofias Typ und die Anziehungskraft sei da. Dass der Modern Family-Star eine Person des öffentlichen Lebens ist, schreckt den Mediziner jedenfalls nicht ab: "Er verkehrt seit Jahren in ähnlichen Kreisen wie Sofia, also ist ihr Prominentenstatus nichts, was ihn einschüchtert."

Vergangene Wochen tauchten erstmals Fotos auf, die Sofia gemeinsam mit Justin zeigen: Sie sind zusammen zur Geburtstagsfeier von Kim Kardashian (43) gefahren. Beim Aussteigen aus dem Wagen lächeln beide glücklich. Der Arzt war ebenfalls wie Sofia schon einmal verheiratet gewesen: Gemeinsam mit der Schauspielerin Bree Turner teilt er sogar zwei Kinder.

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im März 2023

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Dave Starbuck / Future Image Justin Saliman mit seiner Ex-Frau Bree Turner und den gemeinsamen Kindern

