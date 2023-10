PETA ist begeistert von Kylie Jenners neuer Modekollektion

Ihnen gefällt, was sie da sehen! Kylie Jenner (26) wurde durch ihr Mitwirken an der Show Keeping Up With The Kardashians weltberühmt. Mittlerweile hat sich die jüngste Schwester von Kim Kardashian (43) allerdings ein eigenes Standbein aufgebaut: Sie rief nicht nur die Kosmetikmarke Kylie Cosmetics ins Leben, sondern arbeitet zurzeit auch an einer eigenen Modelinie. Von Kylies Mode ist sogar die Tierschutzorganisation PETA begeistert!

Gegenüber TMZ zeigt sich die Tierschutzorganisation sehr erfreut darüber, dass die Influencerin sich für eine tierfreundliche Kollektion aus Kunstleder entschieden hat. Damit erspare sie "den verletzlichen Kühen das Schlachtermesser." Zudem sei der Verein gespannt, inwiefern ihre Entscheidung die Zukunft der Mode verändert: "Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie freundliche Verbraucher im ganzen Land mit Kylie Schritt halten, indem sie sich eine tierfreundliche Garderobe zulegen."

Erst Anfang dieses Jahres machte die Beauty mit ihrem Outfit auf der Pariser Fashion Week auf sich aufmerksam. Damals trug sie ein Kleid mit einem unechten XXL-Löwenkopf und empörte ihre Follower damit zutiefst. Unter ihrem Instagram-Foto tummelten sich wütende Fans: "Warum sollte man mit einem Löwenkopf herumlaufen, wenn er immer noch gejagt und gewildert wird. Wir sollten sie nicht wie Trophäen ausstellen. So traurig", schrieb einer von ihnen.

