Schrieb Britney Spears ihr Enthüllungsbuch wegen Geldsorgen?

Was steckt hinter ihren Enthüllungen? In ihren Memoiren "The Woman in Me" gibt Britney Spears (41) ihre dunkelsten Geheimnisse preis. Schon vor der eigentlichen Veröffentlichung des Buches war dieses deshalb bereits in aller Munde. Doch stellt sich da die Frage: Was hatte die Pop-Prinzessin so plötzlich dazu bewegt, so intime Details ihres Lebens mit der ganzen Welt zu teilen? Nun kommt eine mögliche Ursache ans Licht: Demnach sollen finanzielle Sorgen Britney unter Druck gesetzt haben.

Der Promi-Blogger Perez Hilton (45) ist sicher, dass die 41-Jährige den Multi-Millionen-Deal nicht ablehnen konnte. "Ich denke, sie hatte viel Druck von ihrem Verleger, Geheimnisse zu teilen, die wir nicht kennen – ich habe gehört, dass Britney das Geld braucht", berichtet er Closer. Demnach sei gar nicht klar, ob die Sängerin wirklich aus freien Stücken ihre gesamte Vergangenheit für alle offengelegt habe. Um ihren gewohnten Luxus beizubehalten, der unter anderem ein 24-Stunden-Sicherheitsteam, einen Privatjet und eine Riesen-Villa umfasst, habe Britney lediglich getan, was getan werden musste.

Um dem Trubel ihrer Biografie zu entfliehen, hatte sich die "Everytime"-Interpretin kurzzeitig aus dem Netz verabschiedet – und kehrte mit einem Knall zurück. Auf Instagram postete Britney ein Bild eines herzförmigen Kuchens mit der Aufschrift "wir sehen uns in der Hölle". Eine Botschaft an alle Hater? Britney zumindest ließ den Beitrag unkommentiert.

Anzeige

Getty Images Perez Hilton, US-Blogger

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de