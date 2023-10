So begeistert ist Travis Kelces Vater Ed von Taylor Swift

Schon seit einigen Wochen sollen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) ein Paar sein. Immer wieder werden die beiden turtelnd miteinander gesichtet. Außerdem besuchte die Sängerin einige Footballspiele des NFL-Stars. Auch ihre potenziellen Schwiegereltern lernte die "Blank Space"-Interpretin bereits kennen. Jetzt bricht Travis' Papa Ed sein Schweigen und äußert sich erstmals zu Travis und Taylor – und kommt dabei richtig ins Schwärmen!

In einem Interview mit Entertainment Tonight plaudert Ed munter über die beiden. "Ich denke, sie sind ein wunderbares Paar", schwärmt der Vater des Profisportlers. "Sie sind zwei wunderbare Menschen und sie genießen die Gesellschaft des anderen und unterstützen sich gegenseitig", ergänzt er. Scheinbar hat Taylor einen guten ersten Eindruck gemacht.

Während Ed nur gute Worte über die beiden verliert, scheint sich die Begeisterung von Travis' Mama Donna eher in Grenzen zu halten. Als sie vor wenigen Wochen zu Gast in der "Today Show" war, bewertete sie den Nachmittag mit Taylor in der VIP-Box im Football-Stadion nur als "ok".

