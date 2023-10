Am Stiff-Person-Syndrom erkrankt: So geht es Céline Dion

Wie steht es um den Gesundheitszustand von Céline Dion (55)? Vor einigen Monaten hatte erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Die Sängerin leidet unter der unheilbaren Krankheit namens Stiff-Person-Syndrom. Die Erkrankung verursacht unter anderem schmerzhafte Krämpfe und schränkt Betroffene in ihrer Mobilität stark ein. Auch die "I'm Alive"-Interpretin leidet sehr unter den Symptomen. Dennoch gibt die "My Heart Will Go On"-Interpretin alles, damit es ihr bald besser geht. Wie es aktuell um Céline steht, erfahrt ihr Promiflash-Video!

