Darum war "Temptation Island"-Umut von Jana-Maria enttäuscht

Die Aussagen seiner Freundin haben ihn ziemlich verletzt! Umut Tekin (26) und Jana-Maria Herz (31) testen ihre Treue bei Temptation Island V.I.P. Beim ersten Lagerfeuer sah der einstige Bachelorette-Kandidat Bilder, die ihn sehr enttäuscht haben: Seine Freundin hatte nämlich zugegeben, dass sie Umuts Tanzeinlagen manchmal peinlich finde. Mit Promiflash spricht er darüber, was genau ihn an Jana-Marias Aussagen so sehr verletzt hat.

"Jana-Maria hat mir so etwas in der Art nie ins Gesicht gesagt und am Abend vor dem Drehbeginn haben wir Absprachen getroffen, unter anderem nicht schlecht über den anderen zu sprechen", macht Umut im Promiflash-Interview deutlich. Er habe seine Freundin immer wieder gefragt, ob sie etwas störe, doch sie habe immer wieder gesagt, es sei alles in Ordnung. "Beim ersten Lagerfeuer sieht man dann, wie sie mit anderen, fremden Männern darüber redet und mich schlecht macht", ärgert sich der Lockenkopf.

Das erste Lagerfeuer beschäftigte jedoch nicht nur Umut, sondern auch seine Freundin. Jana-Maria hatte nämlich schon geweint, bevor sie die ersten Bilder sah. "Ich habe mich gefreut, Umut zu sehen und auf der anderen Seite hatte ich echt Angst vor den ersten Bildern", gesteht sie. "Das waren einfach gemischte Gefühle, ich kann es gar nicht beschreiben. Hinzu kam, dass ich auch die Letzte war und die Bilder von den anderen vergebenen Männern echt schlimm waren", erinnert sich die Beauty.

RTL / René Lohse Umut Tekin, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

