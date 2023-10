Ehekrise? Lily Allen und David Harbour leben schon getrennt

Bei Lily Allen (38) und David Harbour (48) soll es kriseln. Die Sängerin und der Schauspieler hatten sich 2020 in Las Vegas das Jawort gegeben. Vergangenen Monat machte die zweifache Mutter ihrem Liebsten noch eine süße Liebeserklärung, doch inzwischen soll zwischen dem Stranger Things-Star und seiner Frau Eiszeit herrschen. Die Britin entfolgte ihrem Partner im Netz. Ein Insider verriet jetzt, dass Lily und David schon längere Zeit getrennt leben.

Im Sommer war die 38-Jährige am Musical in London tätig, wo sie die Hauptrolle spielte. Während dieser Zeit war David in New York. Ein Insider packte gegenüber The Sun aus: "Lily und David waren in den letzten drei Monaten kaum zusammen und haben ein getrenntes Leben geführt." Die zwei hätten kaum Zeit miteinander verbracht, wie der Informant schilderte: "In ihrer Freizeit war Lily mit Freunden in London oder mit ihren Kindern zusammen. Als sie mit ihnen in die USA zurückkehrte, gab es kein Zeichen von David."

Doch die Fans können es nicht glauben, dass die zwei nicht mehr zusammen sind. Kurz nachdem bekannt wurde, dass die Songwriterin David nicht mehr folgt, kam es auf der Plattform X zu Spekulationen. "Lily Allen und David Harbour würden mir so etwas nicht antun", schrieb ein User entsetzt.

Instagram / lilyallen David Harbour und Lily Allen an ihrem Hochzeitstag im September 2020

Getty Images Lily Allen mit ihren beiden Töchtern und David Harbour

Getty Images Lily Allen und David Harbour im März 2023

