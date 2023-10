Nack PK-Drama: Walentina & Can wollen Fame Fighting absagen!

Das Ganze hat sich zugespitzt! Am kommenden Samstag findet in Bonn das erste Fame Fighting statt. Schon heute sprachen sich die 18 Realitystars bei einer Pressekonferenz zum Trash-Boxkampf aus. Doch zwischen den Kontrahenten Luigi Birofio (24) und Can Kaplan eskalierte es so sehr, dass sowohl Can als auch seine anwesende Freundin Walentina Doronina (23) die PK verlassen mussten. Nun die Überraschung: Walentina und Can kündigen im Netz an, dass sie den Kampf abblasen wollen!

In Wales Instagram-Story finden die beiden klare Worte zu der Situation. "Ich bin sprachlos. Was ist das für eine Veranstaltung? Wir sagen das Ganze jetzt ab", poltert das Reality-TV-Sternchen los. Auch ihr Partner ist außer sich. "Du kannst Trash-Talk machen, du kannst ein hitziges Gespräch führen, aber droh nicht und beleidige nicht auf diese Art und Weise", erzählt Can weiter.

Doch ganz so einfach scheint das nicht zu gehen, wie Organisator Eugen Lopez auf der Pressekonferenz erklärt. "Dazu will ich etwas sagen. Walentina kämpft nicht. Can ist der Gegner. Man kann den Kampf nicht nach Lust und Laune absagen. Wir sind kein Zirkusverein. Wer den Kampf absagt, muss von unserem Hausarzt als kampfunfähig geschrieben werden. Du kannst nicht zu deinem Bro nebenan gehen. Dann bist du ohne Vertragsstrafe raus", erklärt er. Alle wollen sich professionell verhalten.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Influencer

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Was haltet ihr von der Entscheidung von Walentina und Can den Kampf abzusagen?



