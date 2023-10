Neue Details: Führte Krankheit etwa zu Elvis Presleys Tod?

Elvis Presley gilt als der unangefochtene King of Rock. Und das, obwohl die Musiklegende bereits 1977 im Alter von nur 42 Jahren verstorben war. Doch bis heute wirft sein plötzlicher Tod zahlreiche Fragen auf. Vor allem, was genau zum Ableben des "Jailhouse Rock"-Interpreten führte, beschäftigt da seine Fans. Und auch, warum sein Autopsiebericht ganze 50 Jahre lang von seiner Familie unter Verschluss gehalten wurde, bleibt vorerst ein Rätsel. Nun kommen jedoch neue Details ans Licht: Eine Autoimmunkrankheit soll zum Tod von Elvis geführt haben.

Während die einen meinen, der Sänger sei an einer Verstopfung gestorben, glauben andere an eine Überdosis von Drogen. Wie Mirror berichtet, hatte der US-Arzt Forest Tennant damals Einsicht in die Autopsieergebnisse. Vor allem Elvis' vollständiger körperlicher Verfall lässt ihn auf eine vorige Krankheit schließen. Diese soll auf eine schwere Kopfverletzung des Musikstars zurückzuführen sein, die er im Jahr 1967 erlitten hatte. Eine fortschreitende Autoimmunkrankheit habe dann nach und nach die Organe der Rock-Legende angegriffen – und letztlich zu seinem plötzlichen Tod geführt.

Auch Elvis' Tochter Lisa Marie (✝54) starb an den Folgen einer Krankheit. Wie die US-Gerichtsmedizin im Sommer dieses Jahres bekannt gab, sei die Sängerin an einem Dünndarmverschluss gestorben. Laut Spiegel wurde dieser allem Anschein nach durch eine vorige gewichtsreduzierende Operation ausgelöst.

Getty Images Elvis Presley, Musiker

Getty Images Elvis Presley, Musiker

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

