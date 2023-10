Sie hält sich zurück: Öffnet Taylor Swift sich Travis nicht?

Taylor Swift (33) ist wohl eher vorsichtig. Aktuell scheint die Sängerin frisch verliebt zu sein, denn seit wenigen Monaten bandelt sie mit dem Star-Footballer Travis Kelce (34) an. Und so langsam wird die Beziehung wohl richtig ernst. Immer öfter verbringen die beiden ihre Zeit gemeinsam in der Öffentlichkeit und verstecken sich nicht mehr. Allerdings lassen sie sich wohl Zeit: Eine Körpersprache-Expertin behauptet jetzt, dass Taylor sich Travis nur langsam öffnet.

Die Promi-Psychologin Inbaal Honigman sah sich Taylors Körpersprache genau an. "Wenn Travis [ihre] Hand hält, verhält er sich sehr sanft und fürsorglich, wiegt ihre Hand, zieht aber den Griff nicht zu fest. Also versucht er, es für sie angenehm zu halten", erklärt die Astrologin gegenüber The Mirror und führt dann weiter aus: "Ihre Art, seine Hand zu halten, ist nicht so leidenschaftlich wie seine. Sie formt ihre Hand zu einer Faust, schützt sich selbst und ist vorsichtig, nicht ihr ganzes Selbst mit ihm zu teilen." Es sieht so aus, als wolle vor allem Taylor die Beziehung langsam angehen lassen.

Dass die Beziehung des Sportlers und der Blondine derartig viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, könnte vielleicht ein Grund für ihre Zurückhaltung sein. Auch Travis' Bruder Jason (35) ist deswegen besorgt. "Im Großen und Ganzen kann er mit einigem umgehen. Solange es nicht zu einer Bedrohung für seine Sicherheit wird", gab der Philadelphia-Eagles-Center gegenüber NBS Sports zu bedenken.

Anzeige

Instagram / chariah_ Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

Anzeige

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Jason Kelce, Footballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de