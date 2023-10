Bei Taylor Swift und Travis Kelce wird es wohl richtig ernst

Hier bahnt sich wohl wirklich das nächste It-Couple an! Zwischen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) läuft es aktuell wie am Schnürchen. Nachdem es nur Gerüchte gewesen waren, zeigten sich die zwei in den vergangenen Tagen mittlerweile schon total verliebt und Händchen haltend in der Öffentlichkeit. Doch das ist nicht alles: Wie eine Quelle nun berichtet, scheinen Taylor und Travis auf etwas Ernstes hinauszusteuern!

"Es wird bei ihnen schnell ernster. Sie teilen eine starke Arbeitsmoral und haben eine große Wertschätzung für das Leben und ihre Karrieren", erklärt ein Insider gegenüber People. Doch nicht nur diese Punkte verbinden die Sängerin und den Footballer: Auch ihre "starke Familienverbundenheit" und "ihre Werte" schweißen das Paar mehr und mehr zusammen.

Und von einem hat Taylor auch schon öffentlich den Segen bekommen – Travis Vater, Ed Kelce! Im Gespräch mit Entertainment Tonight verriet Papa Kelce erst kürzlich, was er über die zwei denkt. "Sie sind zwei wunderbare Menschen und sie genießen die Gesellschaft des anderen und unterstützen einander", plaudert der US-Amerikaner ganz ungeniert aus.

Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Ed Kelce (links) und Travis Kelce (rechts), 2023

