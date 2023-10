Süßer Fan! Travis Kelce schwingt zu Taylors Hit das Tanzbein

Das lässt das Herz von Taylor Swift (33) sicherlich höherschlagen! Seit einigen Wochen bandelt die "Look What You Made Me Do"-Sängerin offenbar mit dem NFL-Star Travis Kelce (34) an: Hin und wieder zeigen sich die beiden Turteltauben verliebt in der Öffentlichkeit. Aber auch Taylors Musik scheint dem Sportler gut zu gefallen: Auf Social Media taucht jetzt ein Video auf, das Travis beim Tanzen zeigt!

Auf TikTok geht aktuell ein Clip viral, der den 34-Jährigen bei einem Baseballspiel in Texas zeigt. Im Stadion lief dabei Taylors Song "Shake it Off" – der große Bildschirm zeigte daraufhin Travis fröhlich auf der Tribüne tanzend. "Travis Kelces Tanz zu Taylor Swifts 'Shake it Off' beim heutigen World Series Game der Rangers war unvergesslich", kommentiert ein Fan das Video begeistert.

Während Travis von seiner Angebeteten mächtig begeistert ist, soll Taylor sich ihrem Lover nur langsam öffnen. "Ihre Art, seine Hand zu halten, ist nicht so leidenschaftlich wie seine. Sie formt ihre Hand zu einer Faust, schützt sich selbst und ist vorsichtig, nicht ihr ganzes Selbst mit ihm zu teilen", erklärte die Promi-Psychologin Inbaal Honigman gegenüber Mirror.

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce bei einer Zeremonie der Kansas City Chiefs, Juni 2023

