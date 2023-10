Warum?! Kate Merlan züngelt mit ihrem Ex Jakub im Whirlpool

Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen! 2021 hatten Kate Merlan (36) und Jakub Jarecki (28) den Bund fürs Leben geschlossen – doch nicht mal ein Jahr später war zwischen den beiden Schluss: Wegen unterschiedlicher Zukunftsvorstellungen war ihre Beziehung gescheitert. Seitdem scheinen die beiden aber nicht recht zu wissen, was sie wollen. Kate bandelte zwischenzeitlich mit Patrick Fabian (36) an. Doch das scheint schon wieder der Vergangenheit anzugehören: Kate und Jakub kommen sich mal wieder sehr nahe!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 36-Jährige jetzt ein vielsagendes Video: In einem Whirlpool scheinen Kate und Jakub ihre Zweisamkeit sehr zu genießen – der ein oder andere innige Kuss wird dabei auch ausgetauscht! "Samstag Nacht", schreibt die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin zu dem Clip. Ob die beiden mal wieder ein Liebes-Comeback feiern, ist aber ungewiss.

Was wohl Kates Lover Patrick zu intimen Aufnahmen sagen wird? Denn in wenigen Tagen wird er gegen seinen Kontrahenten beim "Fame Fighting" antreten und um Kates Herz kämpfen. "Sie wollten den Kampf! Und wir geben ihnen die Chance, ihren Streit bei uns im Ring sportlich und fair auszutragen", hieß es in einem Instagram-Posting des Formats. Ob Patrick etwa schon vor der Show den Kampf verloren hat?

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Instagram / katemerlan Jakub Jarecki und Kate Merlan knutschen im Whirlpool

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin und Realitystar

