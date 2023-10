Wegen Drohungen und Verwüstung: Katie Price lebt in Angst

Katie Price (45) hat Angst um ihre Sicherheit. Immer wieder muss die Britin sich mit Drohungen und Stalkern auseinandersetzen. Als sie vor einigen Jahren Urlaub während der Gesundheitskrise gemacht hatte, zog sie vor allem den Zorn von Internet-Trollen auf sich. Einer drohte ihr sogar mit dem Tode, was sie im Netz veröffentlichte. Damals wandte sie sich an die Polizei. Nun gerät sie erneut in eine brenzlige Situation: Katie erhält beängstigende Nachrichten, die offenbar ihre Sicherheit bedrohen.

"Ich bin in höchster Alarmbereitschaft, deswegen habe ich auch einen Wachhund", erzählt Katie in der Show "Living With Lucy". Sie meint, dass eine "gefährliche Gang" sie im Visier habe und auch auf ihr Grundstück eindringe. "Vor ein paar Wochen wurde bei mir einiges verwüstet. Mein Eingangstor wurde demoliert. [...] Letzte Woche, bevor ich zu einem Reitturnier ging, bekam ich eine Drohung: 'Wir wissen, wo du hingehst und wollen ein Wort mit dir reden'", schildert das Model. Katie wisse nicht, wer genau dahinter steckt, aber sie wolle nicht mehr in Angst leben.

Bereits 2019 hatte Katie eine unangenehme Begegnung mit Kriminellen. Als sie mit ihrem Auto während Dreharbeiten anhielt, um mit ihren Kindern auf die Toilette zu gehen, drang eine Gruppe Männer in den Geländewagen ein. Die TV-Bekanntheit fürchtete in diesem Moment um ihr Leben: "Sechs Männer kamen mit ihren Gewehren und sagten: 'Wir werden schießen und euch töten.'"

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Getty Images Katie Price im April 2023 in London

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

