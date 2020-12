Matthew Perry (51) machte in der Vergangenheit immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Da der Schauspieler während und nach seiner Zeit bei Friends an schweren Depressionen litt, griff er zu Alkohol und verschiedenen Arten von Rauschgift. Doch nicht nur der 51-Jährige kämpfte lange, um aus dem Drogensumpf herauszukommen – auch seine damalige Freundin Kayti Edwards riskierte alles, um dem Chandler-Bing-Darsteller zu helfen.

In einem Interview mit The Sun enthüllte Matthews Ex-Partnerin nun: "Ich war im fünften Monat schwanger, als ich losging und Sachen für ihn besorgte." Er habe sie unter Druck gesetzt und gesagt, wenn sie nicht gehe, würde er gehen. Doch Kayti habe nicht gewollt, dass der Schauspieler in seiner damaligen geistigen Verfassung Auto fährt oder durch die Straßen läuft. Sie erzählte weiter: "Er sagte: 'OK, geh zu dieser Adresse und triff diese Person, sie wird herauskommen und dir eine Tasche geben.'" Matthew habe gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen, niemand würde ein schwangeres Mädchen überfallen.

Inzwischen lebt der "Friends"-Star nicht nur ein drogenfreies Leben, sondern engagiert sich sogar für Menschen, die mit Suchtproblemen zu kämpfen haben. Sein früheres Haus in Malibu ist inzwischen ein Wohnheim für drogenkranke Männer. Dort hilft er Menschen, die nach ihrem Entzug Hilfe in der "realen" Welt brauchen.

Anzeige

Rachpoot/GiGi/MEGA Schauspieler Matthew Perry

Anzeige

Getty Images Matthew Perry bei den Primetime Emmy Awards, 2012

Anzeige

Getty Images Matthew Perry bei Magic Radio in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de