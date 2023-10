Kim Kardashian lernt noch, eine gute Single-Mutter zu sein!

Das packt sie doch, oder? Kim Kardashian ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Der Medienstar reichte im Februar 2021 die offizielle Scheidung von ihrem damaligen Ehemann Kanye West (46) ein. Der Rapper soll die Unternehmerin wenige Monate zuvor nach einem Streit einfach sitzengelassen haben. Jetzt kümmert sich die 43-Jährige so gut wie allein um North (10), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4). Kim gibt zu: Die Erziehung ihrer Töchter und Söhne muss gelernt sein!

"Ich denke, ich lerne immer noch, wie es ist, eine Single-Mutter zu sein", verrät die Vierfachmama in der neuen The Kardashians-Folge. Sie habe gedacht, dass sie mittlerweile schon einiges darüber wisse – doch Pustekuchen. Weil Kim eine viel beschäftigte Frau sei, falle es ihr manchmal schwer, Kindererziehung, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Die Kindermädchen und Köche nehmen ihr zwar einiges an Arbeit ab, aber: "Es geht nur um die Familie und darum, diese Momente zu genießen. Man braucht ein ganzes Dorf, um Kinder großzuziehen, aber am Ende des Tages wollen deine Kinder nur dich", merkt der Reality-TV-Star an.

Papa Kanye scheint wohl andere Dinge auf dem Schirm zu haben. Rund einen Monat nachdem er und seine Exfrau offiziell geschieden waren, heiratete der Musikproduzent die australische Architektin Bianca Censori. Einem Insider zufolge soll er sie nun zu einer "besseren" und "gehorsameren" Version von seiner ersten Ehefrau machen wollen.

Kim Kardashian und Kanye West, Ex-Paar

Kim Kardashian mit ihren Kindern

Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

