Knutschfotos: Was geht bei Gina Beckmann und Stephie Stark?

Gibt es bald etwa ein neues Reality-TV-Pärchen? Ende vergangenen Jahres hatte Gina Beckmann ihre Beziehung zu ihrer Freundin Emily öffentlich gemacht. Im Juli trennte sich die #CoupleChallenge-Teilnehmerin allerdings von ihrer Partnerin. Nun scheint sie sich wieder ins Dating-Leben zu wagen: Promiflash liegen Schnappschüsse vor, auf denen sie mit Princess Charming-Kandidatin Stephie Stark (28) knutscht! Was sagt Gina dazu? Promiflash hat nachgehakt!

Bei Denise Mertens (33) Halloween-Party fragte Promiflash bei der Influencerin nach: Was hat es mit den Kuss-Fotos auf sich? "Stephie und ich kennen uns schon ein bisschen länger... Ja, was soll ich sagen – ich lasse das jetzt mal so stehen", meinte Gina grinsend und fügt hinzu: "Die Bilder sprechen für sich. Ich würde sagen, wir finden uns recht anziehen." Was Ernstes sei zwischen den beiden aber noch nicht.

Stephie hatte zumindest vor wenigen Wochen schon angeteasert, dass sie momentan jemanden kennenlerne. "Ich bin aktuelle Single. Allerdings habe ich da jemanden im Auge. Ich würde aber sagen, schauen wir mal, was wird", hatte sie in ihrer Instagram-Story verraten. Ob damit Gina gemeint war?

Anzeige

ActionPress Gina Beckmann verkleidet, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Mai 2023

Anzeige

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de