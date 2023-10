Nach "Princess Charming"-Flop: Ist Stephie Stark Single?

Wie sieht es bei ihr in der Liebe aus? Bis vor Kurzem war Stephie Stark (28) noch eine Kandidatin bei Princess Charming. In der queeren Kuppelshow kämpfte sie um das Herz von Madleen Matthias (23), aber der Funke war für die Studentin einfach nicht übergesprungen. Und wie ist es nun bei der einstigen Bachelor in Paradise-Kandidatin? Stephie verrät jetzt ihren Beziehungsstatus!

Jetzt, wo die Realityshow für die 28-Jährige vorbei ist, darf sie über ihren derzeitigen Stand in Sachen Liebe sprechen. "Ich bin aktuelle Single", gibt Stephie auf die Nachfrage eines Fans auf Instagram zu. Aber die einstige Bachelor-Kandidatin fügt auch hinzu: "Allerdings habe ich da jemanden im Auge. Ich würde aber sagen, schauen wir mal, was wird. Wir kennen ja mich und mein Glück in der Liebe."

In der fünften Folge von "Princess Charming" schickte Madleen die Influencerin nach Hause – und das nur kurz nachdem sie sich zum ersten Mal geküsst hatten! "Ich habe halt bei dem Kuss, so schön er war, nicht wirklich was gespürt", gab die 23-Jährige zu. Für sie habe sich bei Stephie einfach nichts entwickelt.

Princess Charming, RTL+ Stephie und Meli mit der Princess Charming Madleen

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Influencerin

Instagram / stephie_stark Stephie Stark im Januar 2023 in Köln

Glaubst du, dass Stephie bald jemanden Neues finden wird? Ja, bestimmt! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



