Louisa und Nader Jindaoui verkünden den Namen ihres Babys!

Endlich lüften sie das Geheimnis! Louisa (23) und Nader Jindaoui (26) sind schon seit einigen Jahren ein Herz und eine Seele. 2021 hatten der Fußballer und die Influencerin erstmals Nachwuchs bekommen: Ein Mädchen namens Imani. Vor wenigen Monaten gaben die zwei dann überglücklich bekannt, dass sie ein weiteres Kind erwarten, und zwar einen kleinen Jungen. Ein paar Monate dauert es zwar noch bis zur Geburt – doch jetzt geben Louisa und Nader den Namen ihres ungeborenen Sohnes preis!

Das verraten die zweifachen Eltern in spe in einem aktuellen YouTube-Video, das sie am zweiten Geburtstag ihrer Tochter teilen. Mehrere Namen hätten zur Auswahl gestanden. Letztendlich entschieden sie sich jedoch dazu, ihr Söhnchen Nidal zu nennen! "Wir kamen in Spanien auf den Namen. [...] Der Name hat uns voll gefallen", erklärt Nader stolz.

Und wie finden die Fans der Familie den Namen? "Der Name ist wirklich schön", schwärmt ein User unter Louisa und Naders Vlog. Ein weiterer kommentiert begeistert: "Wunderschöner Name und unkompliziert! Ich wünsche Euch, dass Euer Kind gesund zur Welt kommt!"

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui im September 2023

Instagram / linlouuu Nader, Coco, Imani und Louisa Jindaoui im Oktober 2023

Instagram / naderjindaoui Louisa und Nader Jindaoui, Influencer

