Mats Hummels' Sohn Ludwig rasiert sich BVB-Logo in die Haare

Wenn das mal kein klares Bekenntnis ist! Cathy (35) und Mats Hummels (34) waren einige Jahre ein echtes Traumpaar. Aus der Ehe der Moderatorin und des Fußballers geht der gemeinsame Sohn Ludwig hervor. Für den will sich das Ex-Paar auch nach der Trennung noch bestens verstehen. Wann immer es geht, verbringt der Sportler Zeit mit seinem Sohn. Ludi ist mittlerweile nicht nur Fan von seinem Papa, sondern auch von dessen Verein: Ludwig lässt sich das BVB-Logo und Mats' Rückennummer in die Haare rasieren.

Der Friseur, der gleich die ganze Familie aufhübschte, stattete Cathy einen Hausbesuch ab. Dort kam auch Sohnemann Ludwig auf seine Kosten. Der Fünfjährige trägt jetzt das BVB-Logo und Papas Rückennummer 15 stolz in seinen Haaren. "Papas größter Fan"., schwärmte die Influencerin daraufhin im Bild-Interview. Mit der Aktion habe Ludwig sein großes Vorbild unterstützen wollen.

Nicht nur Ludwig unterstützt seinen Papa. Auch Cathy supportet ihren Ex noch immer: Im Mai postete sie auf Instagram ein paar Fotos von sich und Sohnemann Ludi in Borussia-Dortmund-Trikots. "Wir tragen den ganzen Tag schon Trikot und sind unfassbar aufgeregt", schrieb sie dazu. Das habe der Kicker offenbar so gewollt: "[Mats] hat sich gewünscht, dass wir dieses heutige hoffentlich positiv endende Ereignis gemeinsam feiern […]. Wenn du es dir wünschst, dann machen wir das."

Getty Images Mats Hummels, Fußballer

Getty Images Mats Hummels, Fußballer

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

