Nach Kuss mit dem Ex: Will Kate Merlan noch was von Patrick?

Wie steht Kate Merlan (36) jetzt zu Patrick Fabian (36)? Eigentlich ist das Reality-TV-Sternchen mit Jakub Jarecki (28) verheiratet. Das Paar trennte sich aber vor einigen Monaten nach langem Hin und Her. Zwischenzeitlich bandelte die Beauty mit dem Fitnesscoach Patrick an – doch knutschte dann wieder mit Ex Jakub im Pool. Für welchen der beiden Männer schlägt das Herz der Influencerin jetzt? Kate macht eine Andeutung, die Patrick nicht gefallen dürfte.

Auf Instagram möchte ein Follower wissen, ob sie Patrick denn immer noch gut finde. Kates deutliche Antwort: "Er ist leider einfach eine Schlaftablette, da ist es schwer Gefühle aufzubauen." Immerhin wisse die Tattooliebhaberin genau, was sie will. "Ich brauche eher einen Rebellen an meiner Seite", stichelt sie in Patricks Richtung. Damit könnte sie Jakub meinen, auf den die Aussage vermutlich besser zutrifft.

Das scheint aber nicht der einzige Grund zu sein, warum sich der einstige BTN-Star vermutlich gegen Kates Noch-Ehemann geschlagen geben muss. Die Beauty schreibt zu einem gephotoshopten Bild von sich: "Und außerdem bin ich ihm doch eh zu dick."

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Anzeige

ActionPress Kate Merlan, Reality-TV-Star

Anzeige

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de