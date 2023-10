Nach Trennung von James: Chloe Madeley wirkt mitgenommen

Chloe Madeley (36) scheint sehr zu leiden. 2018 hatten sich die ehemalige UK-Dschungelcamp-Teilnehmerin und der Ex-Rugbyspieler James Haskell (38) das Jawort gegeben. Doch seit einigen Wochen wurde immer wieder gemunkelt, dass sich beiden getrennt haben – und tatsächlich: Vor wenigen Tagen bestätigte die Fitness-Influencerin das Liebes-Aus. Die genauen Hintergründe sind bis dato nicht bekannt. Nun wurde Chloe erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen.

Mirror liegen jetzt Bilder vor, die die 36-Jährige kurz nach den Trennungs-News zeigen: Mit aufgesetzter Kapuze und komplett in schwarz gehüllt macht sich Chloe auf dem Weg zum Training. Judi James, Expertin für Körpersprache, hat daher Anzeichen dafür gefunden, dass die Sportlerin "die Trennung extrem schwer mitnimmt und sie am Boden zerstört ist".

Aber auch James scheint das Liebes-Aus sehr mitzunehmen. In seiner Instagram-Story repostete der 38-Jährige das Statement seiner Noch-Ehefrau, in dem sie die Trennung bestätigt. "Ich schreibe diesen Beitrag mit großer Traurigkeit, aber in der Welt, in der wir leben, muss es leider getan werden." An erster Stelle stehe für ihn nun die Sicherheit seiner Tochter und Chloe – deshalb wolle sich James auch nicht weiter dazu äußern.

Anzeige

Getty Images James Haskell und Chloe Madeley im Januar 2020

Anzeige

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley und ihre Tochter Bodhi Rae Georgia Haskell

Anzeige

Instagram / madeleychloe James Haskell und Chloe Madeley im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de