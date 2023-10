Singt Taylor Swift in ihrem neuen Song über Ex Harry Styles?

Taylor Swift (33) singt wohl über ihren einstigen Lover! Die Sängerin war im Jahr 2012 für einige Monate mit Harry Styles (29) zusammen gewesen. Im Januar 2013 trennten sich die Musiker allerdings. Fans sind seitdem der Überzeugung, den "Sign Of The Times"-Interpreten in einigen ihrer Songs wiederzufinden. Jetzt veröffentlicht Taylor die Neuaufnahme ihres Albums "1989" – und ein neuer Song scheint eindeutig von Harry zu handeln!

Neben den altbekannten Liedern von "1989" sind auch fünf neue Tracks auf der Platte. Der letzte Song ist "Is It Over Now?", der viele Hinweise auf Taylors Beziehung zu Harry gibt. So singt sie: "Du hast die Kontrolle verloren / Rotes Blut, weißer Schnee / Blaues Kleid auf einem Boot". Das passt zu Harry, denn: Während ihrer Beziehung gerieten Taylor und er in einen Unfall mit einem Schneemobil, worüber der Brite die Kontrolle verloren hatte. Er verletzte sich schwer und musste mit 20 Stichen im Krankenhaus genäht werden. Nachdem sich Taylor und Harry 2013 getrennt hatten, wurde die Blondine kurz darauf von Paparazzi auf einem Boot abgelichtet, wo sie ein blaues Kleid trug. Die Songzeilen können also eindeutig auf Harry anspielen, wie ein Fan auf X feststellt: "'Is It Over Now?' ist eindeutig über Harry Styles."

Auf dem Album sind aber noch andere Songs, von denen gemunkelt wird, dass sie von dem ehemaligen One Direction-Mitglied handeln. So singt Taylor in "Out Of The Woods" auch über den Schnee-Unfall. Auch der beliebte Megahit "Style" soll die 33-Jährige für Harry geschrieben haben.

Taylor Swift

Taylor Swift und Harry Styles in New York, 2012

Taylor Swift

