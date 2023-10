So verbrachte Matthew Perry (†54) seine letzten Stunden

Die Welt muss von einem geliebten Schauspieler Abschied nehmen. Matthew Perry (✝54) begeisterte jahrelang als Chandler Bing in der beliebten Serie Friends. Vor wenigen Stunden machten schockierende Nachrichten die Runde: Matthew ist gestorben. Die genauen Todesumstände sind noch nicht klar, jedoch soll er von seinem Assistenten leblos im Whirlpool aufgefunden worden sein. Nun ist bekannt, wie Matthew die letzten Stunden vor seinem Tod verbracht hat.

Wie TMZ erfahren haben will, war der 54-Jährige am Samstagmorgen noch sportlich unterwegs: Er soll eine zweistündige Verabredung zum Pickleball gehabt haben. Gegen Mittag habe sich der Schauspieler dann auf den Weg nach Hause gemacht, wo er seinen Assistenten traf. Diesen soll er gebeten haben, ein neues Smartphone sowie eine verschreibungspflichtige Brille für ihn zu besorgen. Zwei Stunden später sei der Angestellte wieder zurückgekehrt und habe Matthew gegen 16:07 Uhr Ortszeit tot in seinem Whirlpool gefunden.

Als Matthews Körper abtransportiert wurde, kam es allerdings zu einem besonders geschmacklosen Vorfall: Schaulustige filmten den Leichenwagen und stellten die Videos auf TikTok. Die Fans des Verstorbenen sind davon total entsetzt. "Selbst im Tod hat er keine Privatsphäre. Einfach nur ekelhaft" und "Das zeigt nur, dass sie alle keinen Respekt haben. Matthew ist gerade erst gestorben und alles, was sie wollen, ist, seinen leblosen Körper auf Kamera zu bekommen", merken zwei User an.

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry, Schauspieler

