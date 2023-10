Makaber: Gaffer filmen Matthew Perrys Leichenwagen vor Haus

Das darf nicht passieren. Vor wenigen Stunden wurde der Tod von Matthew Perry (✝54) bekannt. Der Friends-Star soll angeblich in seinem Whirlpool ertrunken sein. Genaue Details sind aktuell noch nicht bekannt. Die Eltern des Schauspielers besuchten sein Anwesen bereits, um von ihrem geliebten Sohn Abschied zu nehmen. Danach kam es vor Matthews Anwesen aber zu einem geschmacklosen Vorfall. Als sein Leichenwagen davonfährt, halten Schaulustige mit der Kamera drauf...

Wie mehrere Videos auf TikTok zeigen, wurde der Leichnam des verstorbenen TV-Stars bereits abgeholt. Neben der zuständigen Polizei und der Presse versammelten sich aber auch Unbefugte, die filmten, wie Matthews sterbliche Überreste weggebracht wurden. Die Fans des 54-Jährigen sind fassungslos: "Selbst im Tod hat er keine Privatsphäre. Einfach nur ekelhaft." Ein anderer findet ebenfalls deutliche Worte: "Das zeigt nur, dass sie alle keinen Respekt haben. Matthew ist gerade erst gestorben und alles, was sie wollen, ist seinen leblosen Körper auf Kamera zu bekommen."

Matthew soll angeblich in seinem Whirlpool ertrunken sein. Eine offizielle Bestätigung sowie weitere Details gibt es dazu bisher noch nicht. Vor wenigen Tagen zeigte sich der "17 Again"-Star noch in genau so einem auf Social Media.

Matthew Perry, "Friends"-Darsteller

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry im Oktober 2023

