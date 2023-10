Spoiler! Ein Sommerhaus-Paar schmeißt kurz vorm Finale hin

Was für eine überraschende Wendung! Seit einigen Wochen flimmert bereits Das Sommerhaus der Stars über die TV-Bildschirme. Auch in diesem Jahr gab es wieder jede Menge Dramen und Streitereien. Krassester Höhepunkt: die vermeintliche Schlägerei zwischen Can Kaplan und Gigi Birofio (24). Doch nun kommt es zu einer erneuten Überraschung: Ein Sommerhaus-Pärchen verlässt tatsächlich kurz vor dem Finale freiwillig die Show!

+++Achtung, SPOILER!+++

Wie Bild erfahren haben will, verließen Tim Toupet (52) und seine Partnerin Carina Crone vorzeitig die Einöde in Bocholt – und das aus freien Stücken. "Tim hatte eigentlich schon früher die Nase voll. Doch nach einem weiteren hitzigen Streit im Haus entschied er sich für den freiwilligen Abgang", plaudert ein Informant aus. Bisher haben sich weder Tim noch der ausstrahlende Sender RTL zu den aktuellen News geäußert.

Für Tim und Carina war "Das Sommerhaus der Stars" die erste gemeinsame Show – kein Wunder, ist das Paar erst seit Anfang des Jahres zusammen. Einige Sommerhaus-Mitstreiter warfen den beiden daher vor, dass ihre Liebe gar nicht echt sei. Via Instagram konterte der Schlagerstar allerdings und gab eine Vermutung ab, warum der Eindruck entstehen könnte: "Vielleicht, weil wir unsere Liebe jetzt nicht so extrem ausleben, zumindest nicht vor anderen. Aber ich finde, das ist ja auch immer jedem selbst überlassen."

