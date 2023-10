Überraschend wenig: So viel Geld hat Britney Spears wirklich

Wie viel Geld hat Britney Spears (41) auf dem Konto? Aktuell ist die Sängerin in aller Munde. Mit ihrer Biografie "The Woman in Me" öffnet sich der Popstar der Welt und verrät viele pikante Details aus ihrem Leben. Der Buchdeal scheint für die "Gimme More"-Interpretin ziemlich lukrativ gewesen zu sein – umgerechnet 11,9 Millionen Euro soll sie alleine als Vorschuss bekommen haben. Doch obwohl Britney Millionengagen erhält, soll ihr Vermögen überraschend gering sein!

Laut Forbes betrug Britneys Vermögen im Jahr 2021 umgerechnet rund 57 Millionen US-Dollar. Trotz Mega-Hits und profitablen Deals wie die Las-Vegas-Show sind ihre finanziellen Mittel im Vergleich zu Stars wie Beyoncé (42) oder Jennifer Lopez (54), die über mehrere Hundert Millionen an Geldvermögen besitzen sollen, recht gering. Schuld daran soll neben Britneys jahrelanger Unterhaltszahlung an ihren Ex-Ehemann Kevin Federline (45) auch ihr Vater Jamie Spears (71) sein, der bis vor kurzem noch die Kontrolle über ihre Konten verfügte.

Schon länger wird gemunkelt, dass sich Jamie einiges an Geld selbst in die Taschen gesteckt haben soll. Seit 2008 verfügte ihr Vater über eine Vormundschaft für Britney. Erst im November 2021 konnte sich die "Toxic"-Interpretin aus den Fängen ihres Vaters befreien. Im Rahmen des Gerichtsprozesses enthüllte sie dabei einige erschreckende Details.

