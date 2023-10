Vor "Friends"-Apartment: Fans gedenken Matthew Perrys (†54)

Sie nehmen rührend Abschied von ihrem Helden! Matthew Perry (✝54) ist am Samstagnachmittag überraschend gestorben. Die genauen Umstände, die zu seinem Tod führten, sind bislang nicht geklärt. Jedoch soll ihn eine Angestellte leblos in einem Whirlpool entdeckt haben. Fans können es derweil immer noch nicht fassen: Vor einem Apartment in New York versammelten sich etliche Supporter, um den Friends-Star zu ehren!

Und dieses Gebäude ist nicht irgendein Gebäude, sondern das Haus, in dem Matthews Rolle Chandler Bing eine Wohnung hatte. Kein Wunder, dass sich davor nun "Friends"-Liebhaber versammeln und gemeinsam an ihren Serienliebling denken. In einem Video, das NBC News vorliegt, ist nämlich zu sehen, wie etliche Fans Blumen vor dem Gebäudekomplex ablegen und Fotos zur Erinnerung machen.

Doch nicht alles geht so friedlich und gesittet um Matthews Tod vonstatten. Auf TikTok kursieren nämlich mittlerweile auch Videos, die den Leichenwagen des Schauspielers zeigen. "Selbst im Tod hat er keine Privatsphäre. Einfach nur ekelhaft", kommentiert unter anderem ein aufgebrachter Fan den Clip.

Getty Images "Friends"-Cast bei der "Tonight Show with Jay Leno" in Los Angeles, Mai 2004

Getty Images Matthew Perry im Mai 2006

Getty Images Der "Friends"-Cast

