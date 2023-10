Yasemin war bei "Hochzeit auf den ersten Blick" auch happy!

Herrschte zwischen Yasemin und Jochen ununterbrochen schlechte Stimmung? Die Saarländerin und der Polizeikommissar haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, ohne sich vorher zu kennen. Doch ihre Ehe begann schnell zu bröckeln. Vor allem Yasemin wirkte während der Flitterwochen ziemlich abgeturnt von Jochen. Ihr zufolge sei viel davon dem Schnitt geschuldet. Denn Jochen und sie hatten auch schöne Momente!

"In dieser Folge, in der wir gefrühstückt haben – das war auch wieder so dramatisch, aber nach dem Frühstück gab es auch Momente, in denen wir uns kennengelernt haben", berichtet Yasemin in einem Instagram-Livevideo mit den ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Ralf und Mario. Sie habe Jochen zum Beispiel ein Kennenlernspiel geschenkt, das sie gemeinsam ausprobiert haben. "Da hatten wir auch unseren Spaß. Nur das sieht man halt alles leider gar nicht. Man sieht nur dieses Dramatische, dieses Schlechte, Schweigen beim Frühstück", bedauert die 31-Jährige.

Von Harmonie war vor allem in der vergangenen Folge nichts zu sehen. Nachdem das frisch vermählte Ehepaar einen Tag getrennt voneinander verbracht hatte, gab es noch mal ein Gespräch. Doch darin gestand die Sachbearbeiterin im Jobcenter Jochen: "Ich brauche jetzt den Raum für mich. Ich will jetzt auch erst mal aus dem Zimmer ausziehen."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Jochen und Yasemin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Yasemin und Jochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Anzeige

Sat.1 Jochen und Yasemin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de