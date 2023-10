Drogensucht: Seine Eltern standen Matthew Perry immer bei

Matthew Perry (✝54) starb vergangenen Samstag im Alter von 54 Jahren! Der Star ist den meisten Fans wohl als lustiger und liebenswerter Chandler Bing aus der Sitcom Friends in Erinnerung geblieben. Doch das Leben des Schauspielers war nicht immer von Heiterkeit erfüllt. Jahrelang war er einer starken Drogensucht ausgesetzt. Diese unschöne Zeit musste der Komiker jedoch nicht allein durchstehen: Matthews Eltern standen ihm immer zur Seite!

2018 brachte der jahrelange Drogenkonsum Matthew ins Krankenhaus. "Sie standen beide am Ende meines Bettes. Ich dachte mir: 'Whoa, ich muss wirklich krank sein, damit das passiert'", erinnerte er sich in einem Interview mit ABC News. Seine Eltern John Bennett Perry und Suzanne Morrison trennten sich kurz nach Matthews Geburt. Bis zum Jugendalter wuchs er bei seiner Mutter in Kanada auf. Als er dann zu seinem Vater nach Los Angeles zog, fasste er, genau wie John, Fuß im Schauspielbusiness. Auch Stiefvater Keith Morrison war in schlechten Tagen anwesend: "Wir waren in dieser Zeit oft bei ihm, das war, denke ich, gut für uns alle."

Als der Serienliebling zehn Jahre alt war, stieß Keith in sein Leben. Er sah ihn aufwachsen und wie er zu dem "talentierten, konzentrierten und intelligentem" Menschen wurde, der er bis heute war. "Er ist einer dieser Menschen, die aus einem bestimmten Grund immer im Mittelpunkt des Raumes stehen, und das war schon als Kind so", erinnert sich der 76-Jährige laut People.

Getty Images John Bennett Perry und Sohn Matthew Perry

Getty Images Schauspieler Matthew Perry und Mutter Suzanne Morrison

Getty Images Keith Morrison, April 2022

