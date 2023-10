Eheprobleme mit David? Lily Allen trägt ihren Ehering noch

Wie ist der derzeitige Stand bei den beiden? Lily Allen (38) und David Harbour (48) sind seit 2020 verheiratet, nachdem der Stranger Things-Star und die Sängerin in Las Vegas vor den Traualtar getreten sind. Seit einigen Tagen kursieren aber Krisengerüchte und Lily ist ihrem Mann sogar im Netz entfolgt. Auf neuen Fotos zeigt sich aber: Lily trägt ihren Ehering noch immer am Finger.

Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, macht die "Fuck You"-Interpretin einige Besorgungen mit ihrer Tochter Marnie. In einem legeren Outfit, bestehend aus einem Pulli und einer dunklen Jeans, läuft sie durch New York City. Dabei fällt vor allem ihr Schmuck ins Auge: Lily trägt noch immer ihren Ehering. Haben David und sie also ihre Probleme auf die Reihe bekommen?

Erst vor Kurzem hatte ein Insider gegenüber The Sun bestätigt, dass tatsächlich etwas bei den beiden im Busch ist. "Lily und David waren in den letzten drei Monaten kaum zusammen und haben ein getrenntes Leben geführt", führt die Quelle aus. Lily sei viel mit ihren Freunden und ihrer Familie in London unterwegs gewesen und habe auch bei der Rückkehr in die USA David nicht getroffen.

Instagram / lilyallen David Harbour und Lily Allen an ihrem Hochzeitstag im September 2020

Instagram / lilyallen Lily Allen im Februar 2023

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Dezember 2022

