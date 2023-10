Erinnerung an Mats: Cathy Hummels besucht altes Standesamt

Cathy Hummels (35) schwelgt in Erinnerungen! 2015 hatten die Moderatorin und Mats Hummels (34) geheiratet. Während der Ehe kam ihr gemeinsamer Sohn Ludwig (5) zur Welt. Ihre Liebe hielt aber nicht für immer: 2022 gab das einstige Traumpaar seine Trennung bekannt. Die Influencerin ist seitdem immer noch Single – und denkt jetzt wieder an ihren Ex. Bei einem Spaziergang steht Cathy plötzlich vor dem Standesamt, in dem sie und Mats sich das Jawort gaben.

"Hier habe ich tatsächlich geheiratet. Schon krass", erzählt die Beauty in ihrer Instagram-Story. Das Gebäude wiederzusehen, scheint Cathy nachdenklich zu machen: "Es ist über achteinhalb Jahre her, schon krass, wie das Leben so spielt. Am Ende kommt doch alles anders, als man denkt."

Nach der Trennung sei Ludwig schnell aufgefallen, dass etwas anders ist. "Ludwig hat mich nur schon gefragt, warum ich den Papa nicht mehr liebe und wir kein Paar mehr sind", erinnerte sich die Influencerin im Interview mit Bild. Daraufhin habe sie ihrem Sohn ganz ehrlich erklärt, "dass das manchmal im Leben passiert, wir uns aber noch lieb haben."

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

