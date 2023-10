Genau wie Kim Kardashian! Kendall Jenner ehrt Marylin Monroe

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Kendall Jenner (27) ist ein international erfolgreiches Topmodel und die kleine Halbschwester von Kim Kardashian (43). Pünktlich zur Halloween-Saison veröffentlichte die dunkelhaarige Beauty nun Bilder, auf denen sie sich kostümiert präsentiert. Bei der Kostümwahl tritt das Model in die Fußstapfen ihrer berühmten Schwester. Kendall stellt nämlich ebenso wie Kim einen ikonischen Look von Marilyn Monroe (✝36) nach!

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Kendall einige Schnappschüsse, auf denen sie eine blonde Perücke und einen leicht durchsichtigen schwarzen Rollkragenpullover trägt. Ihr Look ähnelt stark dem von Marilyn beim Life-Fotoshooting von 1953. Das Bild kommentierte sie mit "Happy Birthday Mister President", was wiederum eine Anspielung auf die Gesangseinlage sein dürfte, die das Sexsymbol zugunsten des Geburtstages von John F. Kennedy (✝46) gegeben hatte. Das Kleid, welches Marilyn bei dem Geburtstagsständchen für den Präsidenten getragen hatte, lieh sich Kim Kardashian für die Met Gala 2022 aus und imitierte, ebenso wie jetzt ihre kleine Schwester, einen Look zu Ehren der blonden Schauspielerin.

Die Kardashian Familie greift jedes Jahr zu Halloween tief in die Kostümkiste. Kourtney Kardashian ließ sich ebenfalls von Kim inspirieren und stellte einen Look von ihr nach: In einem Blumenkleid präsentiert sie ihren Babybauch – genau so, wie es auch ihre Schwester 2013 bei der Met Gala gemacht hatte!

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner verkleidet als Marilyn Monroe

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash, Getty Images Kourtney Kardashian und Kim Kardashian

