Kathleen Turner gedenkt ihres Serien-Sohns Matthew Perry

In guter Erinnerung an ihren Serien-Sohn! Matthew Perry (✝54) ist am Samstag plötzlich im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Nachdem diese traurige Nachricht bekannt geworden war, zollten ihm bereits zahlreiche Freunde, Kollegen und Fans auf rührende Art und Weise Tribut. Nun meldet sich auch seine einstige Schauspielkollegin Kathleen Turner mit ein paar schönen Worten zu Wort. Im Jahr 2001 standen sich die Schauspieler kurzzeitig in der US-amerikanischen Sitcom "Friends" als Vater und Sohn gegenüber. Kathleen erinnert sich an gemeinsame lustige Momente mit Matthew!

Gesehen haben sich die 69-Jährige und Matthew wohl schon seit zehn Jahren nicht mehr. Dennoch blieb er der Broadway-Künstlerin immer im Gedächtnis. "Ich mochte ihn. Er hatte einen guten Sinn für Humor und ein gutes Herz", erinnert sie sich in einem Interview mit People und fügt hinzu: "Er mochte andere Menschen, was für mich furchtbar wichtig ist, besonders für einen Schauspieler." Seined Tod finde sie sehr traurig. Erst recht, wenn man bedenke, wie jung er war. Matthew und der Rest des "Friends"-Cast habe als "weltweites Phänomen" wohl unter enormen Druck gestanden, glaube die Amerikanerin.

Als am Samstag die schockierende Nachricht über den plötzlichen Tod des Schauspielers die Runde machte, waren auch andere Stars schockiert. Sängerin Adele stand zu dem Zeitpunkt in Las Vegas auf der Bühne. Für den Serien-Star unterbrach die 35-Jährige ihre Show kurzzeitig, um ihm Tribut zu zollen. Er habe "so viel Freude" in ihr Leben gebracht – persönlich kannte sie ihn jedoch nicht.

