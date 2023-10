Adele unterbricht Konzert, um Matthew Perrys zu gedenken

Die Welt trauert um einen geliebten Hollywoodstar. Am Samstag wurden bestürzende Neuigkeiten bekannt: Matthew Perry (✝54) ist tot. Der Friends-Darsteller soll angeblich von seinem Assistenten leblos in seinem Whirlpool aufgefunden worden sein. Die Trauer ist groß, zahlreiche Fans und Kollegen widmen dem Verstorbenen emotionale Zeilen und Posts im Netz. Auch Musikerin Adele (35) ist von der Schocknachricht total erschüttert – und widmet Matthew nun rührende Worte während ihrer Show.

Am Samstagabend stand die 35-Jährige in Las Vegas vor Tausenden Menschen auf der Bühne. Wie Videos auf X zeigen, unterbrach sie ihr Konzert, um Matthews zu gedenken. Zwar habe Adele den 54-Jährigen nicht persönlich gekannt, doch er habe "so viel Freude" in ihr Leben gebracht. Vor allem seine Rolle als Chandler Bing in "Friends" habe die Sängerin sehr geprägt: "Ich möchte nur sagen, wie sehr ich es liebe, was er für uns alle getan hat. Besonders, was er für mich getan hat. Einer der besten Comedians und hoffentlich kann er in jetzt Frieden ruhen."

Matthews "Friends"-Co-Stars haben sich bisher noch nicht zu seinem Tod gemeldet. Seine Familie wandte sich aber mit einem Statement an die Öffentlichkeit. "Wir sind untröstlich über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders. [...] Ihr alle habe ihm sehr viel bedeutet und wir sind dankbar für die überwältigende Flut der Liebe", teilten sie People mit.

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de