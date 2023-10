Kody Brown überrumpelte Meri Brown mit plötzlichem Ehe-Aus!

Meri Brown (52) wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Die US-Amerikanerin war eine der Frauen von Kody Brown (54), der in der Realityshow Alle meine Frauen Einblicke in seine polygame Ehe gibt. Die gebürtige Kalifornierin und der Protagonist der Serie hatten 1990 legal geheiratet, doch nach 33 Ehejahren gingen die zwei im Dezember 2022 getrennte Wege. Monate später verrät Meri, dass sie von der Trennung überrascht wurde!

In einer neuen Episode von "Alle meine Frauen" wird die 52-Jährige mit Details über das Ehe-Aus auspacken. In einer exklusiven Vorschau von E! News erinnert sich Meri an den Moment zurück, in dem Kody plötzlich die Trennung verkündete. "Nun, ich bin einfach nicht interessiert. Du kannst hier bleiben, wenn du willst", habe ihr der 54-Jährige eiskalt gesagt. Für Meri sei sofort klar gewesen, dass sie nicht mehr an Kodys Seite sein möchte: "Warum sollte ich das für immer tun wollen? Mit jemandem zusammen sein, der seine Meinung über mich wirklich geändert hat."

In der Spezialfolge "Sister Wives: One-on-One Special" hatte Meri erklärt, dass sie die Nachricht völlig überrascht habe. "Er hat einfach eine Entscheidung getroffen. Ich habe ihn das nie zu mir sagen hören", beteuerte sie. Laut Meri habe es ein klärendes Gespräch zwischen dem einstigen Paar nie gegeben.

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

ActionPress Kody Brown, 2013

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Bekanntheit

