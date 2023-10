So süß gratulieren Kylie Jenner und Kim Caitlyn zum B-Day!

Ach, wie süß! Caitlyn Jenner (74) hatte sich vor knapp acht Jahren als Transperson geoutet. Seit ihrer Geschlechtsanpassung besteht jedoch nur sehr geringer Kontakt zu ihrer Ex-Frau Kris Jenner (67). Angeblich soll sie auch nicht mehr viel mit Kim Kardashian (43), Kylie Jenner (26) und Co. zu haben und veröffentlicht deswegen sogar eine Enthüllungsgeschichte. Doch allem Anschein nach hat sich das Blatt wieder gewendet – denn zu Caitlyns Geburtstag widmen ihr Kim und Kylie rührende Postings im Netz!

Kylie teilt in ihrer Instagram-Story ein niedliches Foto, das sie und Caitlyn zeigt, als die Unternehmerin noch ein Baby war und beglückwünscht sie zu ihrem 74. Geburtstag. Auch Kim postet das ein oder andere süße Throwback-Foto von sich und der olympischen Goldmedaillen-Gewinnerin, auf dem sie sich eng in den Armen halten. Dazu schreibt der Realitystar: "Happy Birthday Caitlyn, ich liebe dich! Du hast mir geholfen, zu der Frau zu werden, die ich heute bin, ich werde dir ewig dankbar sein."

Doch wie sieht es bei Caitlyn aktuell in Sachen Liebe aus? Erst vor wenigen Tagen stellte sie im Interview mit The Times klar, dass sie derzeit Single ist – und damit auch ziemlich glücklich: "Ich werde in der Zukunft nie eine Beziehung haben. Ich sehe das einfach nicht in meinem Leben. Ich bin nicht auf der Suche danach", gab sie zu.

Instagram / kimkardashian Throwback-Foto von Kim Kardashian und Caitlyn Jenner

Getty Images Caitlyn und Kylie Jenner, November 2015

Getty Images Caitlyn Jenner, Realitystar

