"Der Himmel": Matthew Perry zog vor seinem Tod in neues Haus

Die neuen Details über Matthew Perrys (✝54) Leben häufen sich. Am Wochenende machten die traurigen Neuigkeiten die Runde: Der Schauspieler ist tot – er starb mit nur 54 Jahren. Seit dem Ableben des Friends-Stars kommen immer mehr Informationen ans Licht, unter anderem über seine finalen Stunden. So auch jetzt: Denn wie nun bekannt wird, war Matthew kurz vor seinem Tod noch in sein Traumhaus gezogen.

Gegenüber People verrät ein Insider jetzt, der Hollywoodstar habe vor Kurzem noch sein frisch renoviertes Haus beziehen können. Deshalb sei Matthew überglücklich gewesen – er habe sein Heim zudem als "den Himmel" bezeichnet. Auch beruflich sei es vor dem Tod gerade bergauf gegangen: So habe der 54-Jährige eine Serienidee und zudem eine neue Rolle als Schauspieler in petto gehabt.

Die genaue Ursache für Matthews Tod ist noch nicht offiziell bekannt. Das dürfte aber nicht mehr allzu lange so bleiben – denn die Autopsie wurde bereits abgeschlossen. Der toxikologische Bericht steht bisher noch aus.

