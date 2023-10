"Hochzeit auf den ersten Blick"-Bianca und Oliver streiten

Bei Oliver und Bianca kippt die Stimmung erneut. Die 53-Jährige hatte bereits kurz nachdem sie den Hessen bei Hochzeit auf den ersten Blick geheiratet hat, erste Zweifel. Die Gefühle, die sie sich erhofft hatte, waren nicht aufgekommen. Doch Oliver reagierte darauf sehr verständnisvoll und betonte, alles entspannt angehen zu lassen. Nun kriselt es aber schon wieder: Oliver und Bianca geraten während der Flitterwochen aneinander!

Bei einem Kletterausflug geriet Oliver aufgrund seiner Höhenangst an seine Grenzen. Doch Bianca versuchte, ihn zum Weitermachen zu ermutigen. Als die beiden eine knapp drei Meter tiefe Schlucht hinabklettern sollten, war für ihren Ehemann Endstation: "Ich habe mich total schlecht gefühlt. Ich hatte richtig Angst. Ich war fertig, habe gezittert. Ich hatte Schweißausbrüche, nicht nur, weil es warm war. Das kam noch dazu." Auf Biancas Motivationsrede wollte er sich zunächst nicht einlassen. Dabei schlug sie lediglich vor, eine Pause zu machen und dann einen neuen Versuch zu wagen. "Für mich war das schwierig, in dem Moment ruhig zu bleiben, weil ich gemerkt habe, wie Olli zugemacht hat", erklärte die Personalsachbearbeiterin. Am Ende zog ihr Gatte aber doch durch: "Ich möchte das nicht öfters machen, aber ich bin zufrieden mit mir, dass ich es gemacht habe und mich da überwunden habe." Auch Bianca lobte ihn – die Zickereien waren schnell vergessen.

Der Grund für Olivers Bedenken in Bezug auf Höhe liegt in seiner Vergangenheit. Er sei in seiner Kindheit viel geklettert, dann später aber von einem Gerüst gefallen. Die Angst davor, runterzufallen, habe er beim Klettern wieder gespürt.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Bianca und Oliver bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Anzeige

Sat.1 Dr. Sandra Köhldorfer, Bianca und Oliver bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Oliver bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de