"Hochzeit auf den ersten Blick"-Zweifel: Bricht Bianca ab?

Steht diese Hochzeit auf den ersten Blick-Ehe schon nach wenigen Stunden vor dem Aus? Bianca und Oliver sollen laut Dr. Sandra Köhldorfer (42), Beate Quinn und Markus Ernst gut zusammenpassen. Daher haben die Experten der Kuppelshow die beiden zu einem Match auserkoren. Zunächst war fraglich, ob die Eheschließung der Personalsachbearbeiterin und des Produktionsfahrers einer Druckerei überhaupt stattfinden kann. Denn es regente in Strömen – der Dreh musste sogar unterbrochen werden. War das für die Ehe vielleicht ein schlechtes Omen?

Nachdem der Regen aufgehört hatte, durfte Bianca in der aktuellen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge mit fast einer Stunde Verspätung endlich den Hochzeitssaal betreten. Doch ihr erster Eindruck von Oliver war nicht so positiv, wie sie sich das erhofft hatte. Sie gaben sich das Jawort, aber nur kurze Zeit später machte sich bei Bianca Unbehagen breit. "Ich habe mir gewünscht, dass ich superhappy hier sitze. Aber ich sitze hier nicht superhappy. Ich sitze hier so ernüchtert", erzählte sie im Gespräch mit Dr. Sandra Köhldorfer. Der Traum, den sie in ihrem Kopf hatte, sei geplatzt: "Ich habe keine Schmetterlinge im Bauch. Das hätte ich mir gewünscht, so ein bisschen Kribbeln." Sie habe sich auf das Experiment einlassen und deswegen nicht Nein sagen wollen.

Bianca sei von ihren eigenen Gefühlen enttäuscht. Dies wollte sie schließlich auch Oliver gegenüber kommunizieren: "Ich glaube, das liegt an mir, dass ich jetzt erst mal verstehen muss, dass wir einfach Zeit zum Kennenlernen brauchen." Der Frankfurter wirkte daraufhin ziemlich überrumpelt: "Das muss ich jetzt auch erst mal sacken lassen." Dennoch betonte Bianca, dass sie Oliver weiter kennenlernen möchte – ihr sei es nur wichtig, ein wenig Druck aus der Sache zu nehmen. Der 60-Jährige sicherte ihr daraufhin seine Unterstützung zu. Später erzählte er jedoch: "Ich weiß nicht, ob ich abbreche. Ich weiß nicht, ob das Ganze noch einen Sinn hat."

Bianca, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2023

Dr. Sandra Köhldorfer, Bianca und Oliver bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann Bianca, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2023

