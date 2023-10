"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jochen und Yasemin turteln!

Nanu, was ist denn da passiert? Jochen und Yasemin haben bei Hochzeit auf den ersten Blick geheiratet, ohne sich vorher zu kennen. Doch so wirklich gefunkt hat es bei den beiden bisher nicht – im Gegenteil: Yasemin war während der Flitterwochen sogar aus dem gemeinsamen Zimmer ausgezogen. Kurz vor der Abreise hat sie aber noch mal den Kontakt zu Jochen gesucht. Jetzt nähern sie sich wieder an – und turteln plötzlich miteinander!

In der aktuellen Folge des Dating-Formats ist zu sehen, wie der Polizeikommissar seine Ehefrau zu Hause besucht. Ihr Umgang miteinander ist kaum wiederzuerkennen. Jochen drückt Yasemin sogar ein Küsschen auf und sie halten Händchen. Die beiden seien zusammen auf einem Stadtfest gewesen und haben sich zusammen mit Freunden und Familie getroffen. "Da ist es wesentlich lockerer, entspannter. Wir können wirklich normal miteinander reden. Es ist dieses anfängliche Kennenlernen. Es ist jetzt wirklich relativ normal eigentlich", erklärt der 38-Jährige.

Auch von Yasemins Seite laufe das Experiment: "Wir sind da schon drin, aber ich bin da trotzdem noch sehr verschlossen. Man sieht sich, man trifft sich, aber es ist jetzt auch nicht einfach." Schließlich liege die Hochzeit immer noch erst zwei Wochen zurück – Jochen sei immer noch jemand Fremdes. Dass sie ihm noch mal eine Chance geben könne, hätte sie jedoch nicht gedacht.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Yasemin und Jochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Jochen und Yasemin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Anzeige

Sat.1 Jochen und Yasemin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de