"Ekelhaft": So steht Marlisa Rudzio heute zu ihrem Ex Fabio!

Vor wenigen Wochen gaben Fabio De Pasquale (29) und Laura Steinert ihr Liebescomeback bekannt. Das gefiel Fabios Ex Marlisa Rudzio (34) so gar nicht, was sie offen in den sozialen Medien kommunizierte. Seitdem liefern sich die Ex-Partner eine unschöne Fehde im Netz, obwohl sie sich seit ihrer Prominent getrennt-Teilnahme sogar als Freunde bezeichneten. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät Marlisa beim mates date "Summer Edition"-Event, wie es um die Freundschaft zu ihrem Ex-Freund steht. "Er hat ja sehr ekelhafte Äußerungen gegenüber mir getätigt und Lügen erzählt und sowas ist für mich unverzeihlich", stellt die Temptation Island-Teilnehmerin klar und fügt hinzu: "Nach dieser Aktion und nach allem, was in den letzten Tagen auf Social Media los war, möchte ich mit diesem Menschen auch nichts mehr zu tun haben."

Mit Laura sei die 34-Jährige allerdings nach wie vor gut befreundet. Und wie steht Marlisas neuer Partner, der auch auf den Namen Fabio hört, zu ihrem Ex? Laut der Blondine herrsche zwischen den beiden ebenfalls Funkstille. Den Grund dafür verrät Fabio 2.0 selbst: "Fabio wollte ihr [Marlisa] Tattoos zeigen, die er sich gerne tätowieren lassen würde und das ist ein bisschen zu intim geworden und man hat ein bisschen zu viel gesehen. Das ist meiner Meinung nach respektlos, wenn man seine Genitalien zeigt. Das ist schon echt unterste Schublade."

Marlisa unterstellte Fabio, dass er keine ernsthaften Absichten gegenüber Laura habe. "Wenn man jemanden wirklich liebt, ruft man nicht bei Produktionen an und sagt: Hier, ich bin wieder Single und ihr könnt mich buchen. […] Ich hoffe sehr für Laura, dass ihr es diesmal hinbekommt und du sie nicht verletzt!", schrieb sie unter einem Beitrag ihres Ex-Freundes auf Instagram. Fabio machte gegenüber Promiflash ziemlich deutlich, dass auch er kein Interesse an weiterem Kontakt zu Marlisa habe: "Die Frau hat sich zur Lachnummer gemacht", stellte Fabio klar und fügte hinzu: "Sie hat leider diese Grenze überschritten. Für mich ist sie komplett unten durch."

Mrs.Marlisa, Reality-TV-Teilnehmerin

Fabio de Pasquale und Laura Steinert

