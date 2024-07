Wie kam es zu Fabio De Pasquale und Lauras Liebes-Comeback?

Fabio De Pasquale (29) und seine Freundin Laura Steinert geben ihrer Liebe nach einer kurzen Trennung eine neue Chance. Im Promiflash-Interview erzählen der Temptation Island-Star und die Tattooliebhaberin, wie es zu dem Liebes-Comeback gekommen ist: "Wir haben einfach gemerkt, dass es uns richtig schlecht ging. Wir waren nur eine Woche getrennt und dachten eigentlich, dass es uns besser gehen würde. [...] Dann haben wir aber gemerkt, dass wir nicht ohne den anderen sein wollen", führt Laura aus.

Fabio kann seiner Herzensdame nur zustimmen: "Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich beim Dschungelcamp. Ich konnte nichts mehr essen und alles, was ich gegessen habe, war so eklig." Dass er sich nach der Trennung so verletzlich gezeigt hat und im Netz sogar geweint hat, sorgte aber für Misstrauen bei seinen Fans. "Ich habe meine Person in einem schwierigen Moment gezeigt. Das hat zu einem großen Theater geführt und mir haben viele Leute unterstellt, eine Show abgezogen zu haben, aber ich war echt", betont der Ex von Marlisa Rudzio (34). Jetzt hoffen Laura und Fabio, dass sie für immer zusammenbleiben.

Die Trennung verkündeten die beiden vor wenigen Wochen. Nach rund einer Woche rauften sich die Reiselustigen aber wieder zusammen und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance. Bei Fabios Ex Marlisa stieß das auf Unverständnis und sie beschwerte sich im Netz: "Boah Fabio, ohne Spaß, ich hab mich bis dato öffentlich nicht dazu geäußert, aber ich hoffe sehr für Laura, dass sie damit keinen Fehler macht, nachdem, was ich so erfahren habe…" Laut ihr habe sich Fabio in der kurzen Trennungspause schon bei TV-Produktionen als Single gemeldet und einer anderen Frau schöne Augen gemacht.

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale und seine Freundin Laura Steinert

Instagram / mrs.marlisa Fabio De Pasquale und Marlisa, November 2021

Könnt ihr verstehen, dass Fabio und Laura wieder zusammen sind?



