Das sagen Fabio De Pasquale und Laura zu Marlisas Stichelei

Bei Fabio De Pasquale (29) und Laura Steinert lief es in letzter Zeit nicht immer rund. Erst verkündeten sie ihre Trennung, einige Tage später ruderten sie jedoch wieder zurück: Sie wollen doch kämpfen. Fabios Ex Marlisa Rudzio (34) plagten jedoch Zweifel, was die Ernsthaftigkeit der Absichten ihres Verflossenen angeht, und diese kommunizierte sie offen im Netz. Auf dem mates date "Summer Edition"-Event hat Promiflash nachgehakt, was das Paar über die Aktion denkt. "Das war peinlich", stellt Fabio klipp und klar fest. Seine Liebste ist da schon etwas diplomatischer: "Es hätte nicht sein müssen. Sie hätte es mir privat sagen sollen, aber nicht unter unserem Statement, dass wir wieder zusammen sind."

"Ich wollte das selber nicht. Ich bin so ein Harmonie-Mensch, ich will, dass wir alle Freunde sind", berichtet Laura im Interview mit Promiflash und betont: "Jetzt ist halt ein echtes Chaos daraus entstanden, das ist doch scheiße." Auch Fabio stimmt ihr zu: "Die Frau hat sich zur Lachnummer gemacht." Dass seine Ex ihm so öffentlich Unterstellungen macht und sich in sein Leben einmischt, geht dem Reality-TV-Star spürbar gegen den Strich. Weiteren Kontakt wünscht sich der ehemalige Temptation Island-Kandidat unter keinen Umständen. "Sie hat leider diese Grenze überschritten. Für mich ist sie komplett unten durch", meint er.

Nachdem Fabio und Laura ihr Liebescomeback verkündet hatten, ließ Marlisa es sich nicht nehmen und kommentierte den Beitrag. Ihrem Ex warf sie vor: "Wenn man jemanden wirklich liebt, ruft man nicht bei Produktionen an und sagt: Hier, ich bin wieder Single und ihr könnt mich buchen. […] Ich hoffe sehr für Laura, dass ihr es diesmal hinbekommt und du sie nicht verletzt!" Später stellte sie zudem die Behauptung auf, Fabio zeige schon seit Langem Interesse an einer anderen Frau und habe dieser sogar gestanden, für seine Freundin keine Gefühle zu haben.

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale und seine Freundin Laura Steinert

RTL / Benno Kraehahn Marlisa Rudzio bei "Reality Queens"

Könnt ihr nachvollziehen, dass Fabio so sauer auf Marlisa ist? Nee, wenn die Vorwürfe nicht stimmen, sollte ihm das doch egal sein... Ja, der Kommentar von Marlisa war schon etwas dick aufgetragen. Ergebnis anzeigen



