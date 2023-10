Mega-Beef beim Autospiel: Streiten Sommerhaus-Stars zu viel?

Das Sommerhaus der Stars holt einen Klassiker zurück! Heute läuft die siebte Folge des Reality-Formats, in dem Promipaare um den Sieg kämpfen. Der Cast wurde nun noch mal durch zwei Neuankömmlinge aufgemischt: Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29). Die beiden konnten sich sogar im ersten Spiel sichern und müssen daher nicht bei der nächsten Challenge mitmachen. Das Spiel "Einparken" sorgt schließlich in jedem Jahr für Gelächter, aber auch große Diskussionen. War es dieses Mal zu viel Geschrei?

Justine Dippl und Arben Zekic starten den Park-Parcours. "Wenn das Autospiel nicht der Busfahrer gewinnt, bin ich enttäuscht", schrieb ein Fan in Bezug auf den Beruf des Teilnehmers auf X, ehemals Twitter. Doch es kam anders. "Das war eine Vollkatastrophe", ärgerte sich die Ex von Joey Heindle (30). Bei den anderen Paaren gab es aber deutlich heftigere Auseinandersetzungen. "Warum schreien sie? Als ob es dann leichter wäre..." und "das Spiel ist ein Garant für 'liebevollen' Umgang" kommentierten nur zwei von vielen Usern.

Weitere Zuschauer sind sogar ziemlich schockiert von den Verhaltensweisen der Sommerhaus-Bewohner während der Challenge. "Wenn ich diese Paare sehe, bekomme ich Angst... Ist das heute wirklich die Realität, so miteinander umzugehen? Ernsthaft? Nur Pia (37) und Zico (32) gehen halbwegs gut miteinander um", merkte ein Nutzer an. Ein anderer fragte sich: "Gibt es nur noch toxische Beziehungen? Selten so viel Ungesundes gesehen."

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+

Anzeige

RTL Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Sommerhaus-Kandidaten 2023

Anzeige

RTL Pia Tillmann beim "Einparken" im Sommerhaus

Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic im Sommerhaus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de